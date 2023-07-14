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Spor
AA 14.07.2023 16:03

UEFA'dan üç Türk kulübüne ceza

UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu, 2022/2023 sezonunda finansal fair-play izlemesine tabi tutulan İstanbul Başakşehir, Trabzonspor ve Konyaspor'a para cezası verdi.

UEFA'dan üç Türk kulübüne ceza

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB), finansal fair play kurallarına uymayan takımlara verilen yaptırımları duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, finansal fair play talimatlarını yerine getiremediği gerekçesiyle Trabzonspor ile 2 milyon euro karşılığında uzlaşma anlaşması imzalandı.

Karadeniz temsilcisi, bu tutarın yüzde 15'lik kısmına denk gelen 300 bin euroyu UEFA'ya doğrudan ödeyecek. Kalan 1,7 milyon euroluk kısım ise yeni yapılan anlaşma yükümlülüklerinin yerine getirilme durumuna göre verilecek.

İstanbul Başakşehir, 2022 mali yılındaki hedeflerini tutturamadığı gerekçesiyle UEFA'ya 400 bin euro ödeyecek. Geçen sezon az bütçe açığı veren Konyaspor ise kasasından 100 bin euro çıkaracak.

Öte yandan, 2022 mali yılındaki hedeflerini tutturan Beşiktaş ise ceza almadı. Siyah-beyazlı ekibin bütçesi, gelecek sezon da gözlem altında tutulacak.

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