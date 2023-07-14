Filenin Sultanları'ndan bir ilk

2023 Milletler Ligi çeyrek finalinde son şampiyon İtalya’yı rahat geçen Filenin Sultanları adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Ay-yıldızlılar, böylece 5. kez düzenlenen turnuvadaki tüm yarı finallere yükselmeyi başaran tek ülke oldu. Milliler, bu sene lig etabında en iyi derecesini elde etmişti.

12 maçın 9’unu kazanan Türkiye, 3. olarak çeyrek finale çıkmıştı. Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde şu ana kadar 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

2018 yılında ligi ikincilikle tamamlayan Filenin Sultanları, 2021'de üçüncü; 2019 ve 2022 yıllarında ise 4. olmuştu.

Türkiye, dünya sıralamasında da yükselişini sürdürdü. Milletler Ligi'nin son şampiyonu İtalya’yı yenen Daniele Santarelli’nin ekibi, 7. sıradan üçüncü basamağa çıktı.