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Spor
AA 14.07.2023 14:15

Gönülü gençler "Anadoluyuz Biz" projesiyle Muğla'yı tanıyacak

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Anadoluyuz Biz Projesi" kapsamında Uşak'tan Muğla'ya gelen 42 gönüllü genç kentin tarihi ve kültürel mekanlarını gezerek, kıyı ve çevre temizliği yapacak.

Gönülü gençler "Anadoluyuz Biz" projesiyle Muğla'yı tanıyacak

Proje kapsamında Muğla'ya gelen gönüllü gençler, ilk olarak Menteşe Turgutreis Yurdu'nda kalan depremzede çocuklar ile çeşitli etkinlikler düzenledi.

İl Müdürlüğünde gençler ile bir araya gelen Muğla Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Münir Özalp, proje kapsamında gönüllü gençlerle bir araya gelmekten mutlu olduklarını söyledi.

Özalp, gençler için 4 gün boyunca çok geniş kapsamlı bir program hazırladıklarını belirtti.

"Süreçte sizlere gençlik liderlerimiz, yurt eğitim sorumlusu ve koordinatörlerimiz eşlik edecekler. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyor, cennet Muğla'mıza hoş geldiniz diyor, güzel anılar biriktireceğiniz, unutamayacağınız bir program olmasını diliyorum."

Gönülü gençler "Anadoluyuz Biz" projesiyle Muğla'yı tanıyacak

Proje kapsamında gönüllü gençler Yatağan Stratonikeia Antik Kenti'ni gezdi. Daha sonra Bodrum'da sosyal sorumluluk projesi kapsamında kıyı ve çevre temizliği yaparak, kültürel gezi düzenleyecekler.

15 Temmuz Cumartesi gününe, Ula Göletinde sabah sporu ile başlayacak olan gençler, Şehitlik ziyaretinde bulunup, Kötekli Gençlik Merkezinde kuş yemlikleri atölyesine katılacaklar ve öğleden sonra Marmaris'te Sahil temizliği etkinliği yaparak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine katılım sağlayacaklar.

Projenin son günü Menteşe'de ki tarihi ve kültürel değerleri tanıyacak olan gençler, Ula Akyaka'da ki çevre temizliği ile farkındalık oluşturacaklar.

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