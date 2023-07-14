Beşiktaş'ta hedef Dusan Tadic

Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor. Siyah beyazlılar, Dusan Tadic'in temsilcisi ile temaslarını sürdürüyor.

Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki futbolcu da, bonservisini almak için Ajax ile görüşüyor.

Fesih gerçekleşirse siyah beyazlılar oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandıracak.

Yönetim, Sırp futbolcunun transferini kısa süre içinde tamamlayıp Almanya kampına yetiştirmeyi hedefliyor.

Tadic, 5 yıl formasını giydiği Ajax'ta 241 maçta 105 kez fileleri sarstı, 112 gol pası verdi. Deneyimli oyuncu, bu süreçte takımıyla 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.