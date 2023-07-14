Açık 32.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR 14.07.2023 12:25

Mert Müldür Fenerbahçe'ye yakın

Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe Mert Müldür’ü gündemine aldı. Sarı lacivertliler, oyuncu ve kulübü Sassuolo ile görüşmelerde ciddi aşama kaydetti.

Mert Müldür Fenerbahçe'ye yakın

Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Umut Nayir ve Sebastian Szymanski gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Sarı lacivertlilerde son olarak gündeme gelen isim Sassuolo’da forma giyen Milli futbolcu Mert Müldür.

Fenerbahçe, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan futbolcu için İtalyan ekibine yaklaşık 2,5 milyon euroluk teklifte bulundu. Transfer görüşmelerini sürdüren sarı lacivertliler, Mert Müldür ile de büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Milli futbolcu sakatlığı sebebiyle geçen sezon Serie A’da yalnızca 3 maçta oynayabildi. Sağ bek pozisyonunda forma giyen Mert, Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak bakıyor.

Diğer yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın onayı doğrultusunda Rodrigo Becao, Dominik Livakovic, Wilfried Zaha gibi isimler de gündemindeki sıcaklığını koruyor.

ETİKETLER
Fenerbahçe Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Milli boksör Rabia Eylül Duman yarım kalan şampiyonluk hayaline ulaşmak istiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:36
Yurt genelinde 44 ilde 670 arsa açık artırma ile satışa sunuluyor
12:24
Polen alerjisinden astıma… İklim değişikliği hastalıkları nasıl etkiliyor?
12:21
Elektrik tüketiminde rekor tazelendi
12:18
THY'nin yarınki bazı İtalya seferleri grev nedeniyle iptal edildi
12:17
Güney Kore'den, Kuzey'in balistik füze denemeleri sonrası 4 kişi ve 3 kuruluşa yaptırım
12:15
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok mühimmat ele geçirildi
İdlib'de 47 dereceye ulaşan sıcaklıkların çocukları hasta etmesinden endişe ediliyor
İdlib'de 47 dereceye ulaşan sıcaklıkların çocukları hasta etmesinden endişe ediliyor
FOTO FOKUS
Arı yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu arılar etrafa dağıldı
Arı yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu arılar etrafa dağıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ