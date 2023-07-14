Mert Müldür Fenerbahçe'ye yakın

Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Umut Nayir ve Sebastian Szymanski gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Sarı lacivertlilerde son olarak gündeme gelen isim Sassuolo’da forma giyen Milli futbolcu Mert Müldür.

Fenerbahçe, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan futbolcu için İtalyan ekibine yaklaşık 2,5 milyon euroluk teklifte bulundu. Transfer görüşmelerini sürdüren sarı lacivertliler, Mert Müldür ile de büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Milli futbolcu sakatlığı sebebiyle geçen sezon Serie A’da yalnızca 3 maçta oynayabildi. Sağ bek pozisyonunda forma giyen Mert, Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak bakıyor.

Diğer yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın onayı doğrultusunda Rodrigo Becao, Dominik Livakovic, Wilfried Zaha gibi isimler de gündemindeki sıcaklığını koruyor.