Açık 35ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 14.07.2023 14:05

Türkiye Drag Şampiyonası motor tutkunlarını Antalya'da buluşturacak

Türkiye Drag Şampiyonası 1. Ayak yarışları yarın Antalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Drag Şampiyonası motor tutkunlarını Antalya'da buluşturacak
[Fotoğraf: AA arşiv]

Türkiye Motosiklet Federasyonunun yarış takviminde yer alan KIA Öztopaklar Türkiye Drag Şampiyonası'nın 1. Ayak yarışları, Kepez Belediyesi tarafından Odabaşı Mahallesi'nde açılan Kepez Drag Pisti'nde yapılacak.

Yarışlar, süper street, pro street, street2, street 750, street 600, standart 1, standart 2, pro 200, pro 300 ve kadınlar sınıfında düzenlenecek.

Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların katılacağı yarışların ilk gününde antrenman ve sıralama turları yapılacak, pazar günü ise motor tutkunları birincilik kupası için mücadele edecek.

ETİKETLER
Motor Sporları Antalya
Sıradaki Haber
Beşiktaş'ta hedef Dusan Tadic
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:30
İstanbul'da bazı deniz seferleri iptal edildi
15:26
Kahramanmaraş'ta orman yangını: Müdahale ediliyor
15:25
Milas-Bodrum Havalimanı yolunda yangın
15:26
Yerinde Dönüşüm projesine başvurular 17 Temmuz'da başlıyor
15:21
Putin, paralı savaşçı grubu Wagner’in hukuken var olmadığını söyledi
15:38
15 Temmuz gecesinin izleri hala köprüde
Erbil'de aşırı sıcaklar zorlu kamp koşullarında yaşayan sığınmacıları olumsuz etkiliyor
Erbil'de aşırı sıcaklar zorlu kamp koşullarında yaşayan sığınmacıları olumsuz etkiliyor
FOTO FOKUS
15 Temmuz gecesinin izleri hala köprüde
15 Temmuz gecesinin izleri hala köprüde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ