Az Bulutlu 34.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 14.07.2023 15:27

Atletizmde 6 milli sporcu Finlandiya'da finale yükseldi

Finlandiya'da devam eden 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 6 milli sporcu, finalde yarışma hakkı kazandı.

Atletizmde 6 milli sporcu Finlandiya'da finale yükseldi

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Espoo kentindeki organizasyonda ikinci gün müsabakaları gerçekleştiriliyor.

Şampiyonada disk atmada milli sporcu Özlem Becerek, 56,23 metre ile grubunu birinci bitirdi, milli sporcu Enes Çankaya ise 56,04 metre ile derece yaptı ve finale yükseldiler. Üç adım atlamada Batuhan Çakır 15,96, Mesut Bülbül ise 15,33 metrelik dereceleriyle finale kalma başarısı yakaladı.

Cirit atmada Esra Türkmen, 55,77 metrelik derecesiyle grubunu ikinci, Münevver Hancı da 51,43 metreyle grubunu altıncı bitirerek finalde yarışma hakkı elde etti.

Organizasyon, 16 Temmuz Pazar günü sona erecek.

ETİKETLER
Atletizm Finlandiya Milli Sporcular
Sıradaki Haber
Filenin Sultanları'ndan bir ilk
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:14
Yunanistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle çalışma koşulları esnetildi
17:11
Rusya 62 Ukraynalı askerin cenazesini teslim etti
17:10
Belarus: Wagner, Belarus askerlerini eğitmeye başladı
17:13
Balıkesir'de orman yangını
17:06
İletişim Başkanı Altun'dan 15 Temmuz mesajı
16:56
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı
Timur'un ilerlemesine engel olamayan tarihi taş köprü restore ediliyor
Timur'un ilerlemesine engel olamayan tarihi taş köprü restore ediliyor
FOTO FOKUS
Darbenin maliyeti milyarlarca doları buldu
Darbenin maliyeti milyarlarca doları buldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ