Atletizmde 6 milli sporcu Finlandiya'da finale yükseldi

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Espoo kentindeki organizasyonda ikinci gün müsabakaları gerçekleştiriliyor.

Şampiyonada disk atmada milli sporcu Özlem Becerek, 56,23 metre ile grubunu birinci bitirdi, milli sporcu Enes Çankaya ise 56,04 metre ile derece yaptı ve finale yükseldiler. Üç adım atlamada Batuhan Çakır 15,96, Mesut Bülbül ise 15,33 metrelik dereceleriyle finale kalma başarısı yakaladı.

Cirit atmada Esra Türkmen, 55,77 metrelik derecesiyle grubunu ikinci, Münevver Hancı da 51,43 metreyle grubunu altıncı bitirerek finalde yarışma hakkı elde etti.

Organizasyon, 16 Temmuz Pazar günü sona erecek.