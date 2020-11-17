Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 15:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Interli futbolcu Kolarov koronavirüse yakalandı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Sırp oyuncusu Aleksandar Kolarov'un koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, milli takımdan dönen 35 yaşındaki savunma oyuncusunun dün yapılan testinin pozitif çıktığı kaydedildi.
Açıklamada, futbolcunun durumunun iyi olduğu ve protokollerin yerine getirildiği bilgisi verildi.
| COMUNICATO— Inter (@Inter) November 17, 2020
FC Internazionale Milano comunica che Aleksandar Kolarov è risultato positivo al Covid-19
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Etiketler: Koronavirüs
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