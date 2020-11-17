Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 15:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Babel koronavirüs tedavisi için ülkesinde kaldı
Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, ülkesinin Polonya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçı kadrosuna dahil edilmedi.
Hollanda Milli Takımı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, dün yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Babel'in, Polonya kafilesinde yer almayacağı ve Hollanda'da kalacağı belirtildi.
Hollanda'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup karşılaşması için Polonya'ya 22 oyuncu ile seyahat edeceği ifade edildi.
Etiketler: Koronavirüs Galatasaray
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