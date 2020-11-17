Türkiye liglerinde şu ana kadar toplam 41 maç ertelendi. Süper Lig'de 2 maç, TFF 1. ligde 4, misli.com 2. ligde 18 ve misli.com 3. lig 17 maç zamanında oynanamadı.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'ndan sık sık bilgi alan ve salgının son günlerde vaka sayısını artırmasının endişesini yaşayan TFF Yönetimi, Kulüpler Birliği'nin de görüşlerini alarak en doğru kararı vermek istiyor.

Covid-19 salgını nedeniyle sahaya çıkaracak 14 futbolcu bulamayan Süper Lig takımlarının ikinci yarı itibariyle hükmen yenik sayılması gündemde ama bu konuya bazı detaylar eklenecek.

-Salgın tehlikesi artıp ülkede cumartesi-pazar sokağa çıkma kısıtlaması yine gelirse maçlar ve görevliler nasıl organize edilecek ?

-Ki ligin ilerleyen döneminde hafta içi maçları da oynanacak...

-Koronavirüs testleri tek bir merkezden yapılabilecek mi ?

Takım kadrosu 35'e çıkacak

Tüm bu sorular cevap ararken, TFF Sağlık Kurulu ve TFF Yönetimi'nin nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor. Edinilen bilgilere göre ligin ikinci yarısı itibariyle talimatlarda değişikliklere hazırlanılıyor.

Futbol ekonomisinin daha da düşmemesi için ligleri tamamlamak isteyen ve 16 Mayıs'ta bitirmek isteyen TFF, Süper Lig'in ikinci yarısında takımların kadrosundaki futbolcu sayısının 35'e çıkarılması, alt yapıdan takviye ve son dakika gelişmeleri için 2000 ile sonrasında doğan futbolcuların listeye eklenmesini gündemine aldı.

Takımların sahaya çıkaracak 14 futbolcu bulmakta zorlanmamaları için kadroyu geniş tutturmak isteyen TFF, alt yapıdan oyuncuların da dahil edilmesinin önünü açmış olacak.

Transfer dönemi hareketli geçebilir

Alt yapısı yeterli olmayan kulüpler ikinci transfer ve tescil döneminde transfer atağına geçebilir. Süper Lig içinde bu transfer trafiği fazla yaşanmaz ama kulüpler zor ekonomik koşullara rağmen yurt dışından ve özellikle gurbetçi futbolculardan kiralık formülü ile kadrosuna takviye yapabilir.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Hürriyet gazetesine liglerin durumu ile ilgili değerlendirmede bulundu.

"28 Ocak'ta ligin ikinci yarısı başlayacak ve 16 Mayıs'ta bitecek. Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası karşılaşmaları hariç tam 8 haftalık süreçte hafta içi de maçlar oynanacak. Artık zaman konusunda kımıldayacak halimiz yok. Kulüplere, 'Altyapıdan da oyuncu alabilirsiniz' dedik. Ama eğer 14 futbolcu ile sahaya çıkamıyorsanız, hükmen yenilgi dışında yapacak bir şeyimiz kalmıyor."

Başkanların ve teknik adamların hükmen yenilgi konusundaki görüşleri ise şöyle:

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Kesinlikle karşıyım. Takımların emekleri böyle bir uygulamayla heba edilmemeli.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Testler tek merkezden yapılırsa hükmen yenilgi konusunu konuşabiliriz.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Sahaya çıkmadan maç kaybedilmez. Rizespor yönetimi olarak biz kesinlikle karşıyız.

Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan: Gerekirse altyapıdan genç futbolcular oynatılsın ama maçlar ertelenmesin.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak: TFF'ye destek vermeliyiz. Covid-19 testleri tek bir merkezden yapılmalı.

Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba: Futbol Federasyonumuzun aldığı her karara saygılıyız. Desteklememiz gerek.

Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: Covid-19 nedeniyle bir takımın hükmen yenik ilan edilmesi ne kadar doğru, tartışmalıyız.