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Spor
AA 06.12.2023 20:05

"İlk kadın başkan olmak özel hissettiriyor"

Bahçeşehir Koleji Kulübünün yeni başkanı Begüm Yücel, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk kadın başkan olmanın özel hissettirdiğini söyledi.

"İlk kadın başkan olmak özel hissettiriyor"
[Fotograf: AA]

Begüm Yücel, Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın FIBA Avrupa Kupası'nda Polonya ekibi Legia Varşova ile oynadığı maçtan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İlk kadın başkan olmak gerçekten özel hissettiriyor"

Beşiktaş Kulübünde ikinci başkanlık görevine başlayan abisi Hüseyin Yücel'den koltuğu devralan Begüm Yücel, "Gerçekten çok gururluyum ve mutluyum. Hem daha önce ülkemize Avrupa kupası kazandırmış bir takımın başkanı oluyorum hem de Türkiye Basketbol Ligi'nin ilk kadın başkanıyım. O yüzden de çok heyecanlıyım. İlk kadın başkan olmak gerçekten özel hissettiriyor." ifadelerini kullandı.

Bahçeşehir Koleji olarak en fazla kadın çalışana sahip eğitim kurumu olduklarını vurgulayan Begüm Yücel, "Kararlarda hep kadınlarımız rol alıyor. Başkan olmamla beraber daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Bu seneki hedefimiz tekrardan FIBA Avrupa Kupası'nı ülkemize getirmek ve ligde play-off'lara kalmak." şeklinde konuştu.

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