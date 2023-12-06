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Spor
TRT SPOR 06.12.2023 19:30

Rafael Nadal'dan dönüş tarihi

Teniste eski erkekler dünya 1 numarası Rafael Nadal, kortlara dönüşü ile ilgili açıklamalarda bulundu. İspanyol tenisçi, ameliyatın ardından zor bir süreç geçirdiğini ancak tenise dönmeye hazır hissethissettiğini söyledi.

Rafael Nadal'dan dönüş tarihi

Tenisin İspanyol yıldızı Rafael Nadal, yaklaşık 1 yıl aranın ardından kortlara dönüyor. Eski dünya 1 numarası, Haziran ayında kalçasından ameliyat olmuştu...

Ameliyatın başarılı geçmesine rağmen uzun bir süre açıklamalarda bulunmayan tecrübeli tenisçi, sessizliğini bozdu. 22 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Nadal, "Uzun bir süre oldu. Bu yüzden tekrar korkuları ve şüpheleri hissetmeyi umuyorum." ifadelerini kullandı...

Nadal, hayranlarına bir de müjde verdi. İspanyol raket, eskisi gibi yüksek standartlarda oynamadan devam edeceğini ve 2024 yılında tekrar kortlarda olacağını sözlerine ekledi.

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