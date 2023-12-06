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Spor
İHA 06.12.2023 19:15

Hatayspor Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme Turu'nda Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Düzcespor'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Hatayspor Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi
[Fotograf: İHA]

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme Turu'nda Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Düzcespor'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Karşılaşmanın Önemli Anları

19. dakikada Strandberg'in sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Rayane Aaabid'in kafa vuruşunda top dışarıya gitti.

GOL - 22. dakikada Hatayspor'un kazandığı serbest vuruşta Görkem Sağlam'ın ortasında Hodzic kale önünde topu ağlara gönderdi. 1-0

27. dakikada ceza sahası içinde Burak Bekaroğlu'nun müdahalesiyle Ramazan Zorlu yerde kalınca hakem penaltı kararı verdi.

GOL - 29. dakikada Ramazan Zorlu'nun penaltıdan yaptığı panenka vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1

GOL - 58. dakikada Rayane Aabid'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleciden seken topu Hodzic kale önünde ağlara gönderdi. 2-1

77. dakikada Görkem Sağlam'ın kullandığı köşe vuruşunda Maksimovic'in kafa vuruşunu kaleci Metin kornere çeldi.

Hatayspor, Düzcespor'u 2-1 mağlup etti.

Hatayspor: Bekaj, Recep Burak Yılmaz (Kerim Alıcı dk. 59), Burak Bekaroğlu, Maksimovic, Engin Can Aksoy, Aburjania (Dadashov dk. 59), Görkem Sağlam, Rayane Aabid (Ömer Faruk Beyaz dk. 83), Hodzic, Joelson Fernandes, Strandberg (İbrahim Demir dk. 71)

Düzcespor: Metin Erol, Alişan Durmuş, Uğur Arslan Kuru, Şahin Şafakoğlu (Kağan Köroğlu dk. 73), Hamit Kulya, Hasan Küçcük, Mehmet Bektaş, Burak Başkaya, Oğuzhan Aydoğan (Yiğit Yılmaz dk. 83), İlter Ayyıldız (İlkay İşler dk. 68), Ramazan Zorlu (Sedat Cengiz dk. 83)

Goller: Hodzic (dk. 22 ve dk. 58) (Hatayspor), Ramazan Zorlu (dk. 29) (Düzcespor)

Sarı kartlar: Recep Burak Yılmaz, Burak Bekaroğlu (Hatayspor), İlter Ayyıldız, Burak Başkaya, Hamit Kulya (Düzcespor)

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Oğuz Kağan Çalışır, Egemen Savran

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