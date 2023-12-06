Halkbank Voleybol Suntory Sunbirds'e yenildi

Halkbank, B Grubu'ndaki ikinci maçını 8 Aralık Cuma günü TSİ 14.30’da Brezilya'dan Sada Cruzeiro Volei takımıyla karşılaşacak.

Turnuvada altı takım üçerli iki grupta mücadele ediyor.

Grup maçlarının ardından en iyi iki takım yarı finale yükselecek.

A Grubu birincisi, B Grubu’nun ikincisi, B Grubu’nun birincisi de A Grubu ikincisi ile yarı final maçı oynayacak.

Organizasyonda yarı final maçları 9 Aralık Cumartesi, final mücadelesi ise 10 Aralık Pazar günü yapılacak.

Şampiyonada A Grubu'nda ise Ahmedabad Defenders (Hindistan), Sir Sicoma Perugia (İtalya) ve Itambe Minas (Brezilya) takımları yer alıyor.

Halkbank: Gordon Perrin, Mert Matic, Micah Ma’a, Ngapeth, Doğukan Ulu, Nimir (Volkan Döne, Aslan Ekşi, Lagumdzija)

Suntory Sunbirds: Taishi, Masaki, Kenya Fujinaka, Kenji, Muserskiy, De Armas (Sosi Fujinaka, Ren, Yuantai)

Setler: 23-25, 23-25, 16-25

Süre: 72 dakika (27, 24, 21)

Salon: Koramangla

Hakemler: Andrea Pucher (İtalya), Ivaylo Ivanov (Bulgaristan)