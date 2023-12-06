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Spor
AA 06.12.2023 18:50

Beşiktaş Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıkıyor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak derbinin biletleri satışa sunuluyor.

Beşiktaş Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıkıyor

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabakanın biletlerinin bu akşam saat 20.00'den itibaren satışa çıkarılacağı bildirildi.

Kişilerin yalnızca bir adet satın alabileceği biletlerin, passo.com.tr ve Passo Akıllı Telefon uygulaması üzerinden satın alabileceği belirtildi.

Karşılaşmada ev sahibi takım tribününden sadece Beşiktaş logolu Passolig kart sahibi taraftarların bilet temin edebileceği aktarıldı.

Derbi maçın bilet fiyatları şöyle:

Loca 162: 22 bin 500 lira

VIP 100: 17 bin 500 lira

VIP 101-126: 15 bin lira

1. Kategori: 1.720 lira

102-125 Blok: 1.600 lira

2. Kategori: 1.360 lira

3. Kategori: 1.120 lira

4. Kategori: 960 lira

5. Kategori: 880 lira

415-416 Blok: 880 lira

414-417 Blok: 800 lira

6. Kategori: 760 lira

413-418 Blok: 720 lira

7. Kategori: 360 lira

8. Kategori: 340 lira

Beşiktaş Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıkıyor

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