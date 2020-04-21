Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce 20 Nisan'da dörderli gruplar halinde ve 27 Nisan'da da takım olarak çalışmalara başlamayı düşündüklerini ancak süreç nedeniyle bunu birer hafta ertelediklerini söyledi.

"Planlamamızı ligin 7 Haziran haftası başlayacakmış gibi yaptık"

Palut, UEFA'nın ülke federasyonlarla yapacağı toplantının yanı sıra Türkiye'de 23 Nisan'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesi bu kararda etkili olduğunu kaydetti.

"23 Nisan'dan itibaren 4 günlük bir sokağa çıkma yasağı getirildi. Şu anki yol haritamız, 27'sinde dörderli gruplar halinde çalışmalara başlayacağız. Mayıs başında da tüm takım olarak antrenmanlara başlamayı düşünüyoruz. Bu süreçte tesisimiz açık, sosyal mesafeye uygun olarak birkaç oyuncumuz çalışmalarına devam ediyor. Haziran ortasında ligler başlayacak kararı çıkarsa, kararımızı revize edeceğiz. Biz şu anki planlamamızı ligin 7 Haziran haftası başlayacakmış gibi yaptık."

"Taşın altına elimi sokmaya hazırım"

Palut, yeni futbol ekonomisinin oluşturduğu yeni ortamın ardından kulüp başkanı Mehmet Sepil'in teknik ekip ve futbolcularla konuşacağını düşündüğünü belirtti.

"Bazı şeyler belli ki aynı kalmayacak, zor olacak. Ben İlhan Palut olarak konuşabilirim. Bu noktada benim elimden ne tür fedakarlık yapmak gerekiyorsa taşın altına elimi sokmaya hazırım."

"Ekibimle beraber izleme yaptık ve listeyi daralttık"

Palut, koronavirüs salgını sonrasında her anlamda futbol dünyasında değişimlerin yaşanacağına dikkati çekti.

"Önümüzdeki süreçte gelecek sezon için transfer konusunda hem squad ekibimizin hem bizim oyuncu izleme şansımız olmayacak. Lige ara verilmesinin ardından oyuncu takip ekibinin izlediği oyuncular konusunda ekibimle beraber izleme yaptık ve listeyi daralttık. Elbette hazırlığımız var, ama bunun için hem yönetim kuruluyla görüşeceğiz hem de yönetim kurulunun mevcut oyuncularla görüşmesini bekleyeceğiz."

Palut, ligde kalan 8 haftalık süreçte mevcut kadroyla devam etmek istediğini belirtti.

"Yönetimle futbolcular arasında yapılacak görüşmeler sırasında olası fikir ayrılıkları, anlaşamama durumları olayı devam etmemeye kadar götürür mü, bilmiyorum ama benim teknik olarak herhangi bir düşüncem yok."