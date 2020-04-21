Haber Giriş: Kaynak: AA
Gençlerbirliği Moshoeu'yi andı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gençlerbirliği Kulübü, Güney Afrikalı eski futbolcusu John Leshiba Moshoeu'nin 5. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Aramızdan ayrılışının beşinci yılında yeteneği ile herkesi büyüleyen, gazetelere büyücü manşetleri attıran John Leshiba Moshoeu'yi saygıyla anıyoruz." denildi.
Aramızdan ayrılışının beşinci yılında yeteneği ile herkesi büyüleyen, gazetelere BÜYÜCÜ manşetleri attıran John Leshiba Moshoeu'yi saygıyla anıyoruz. pic.twitter.com/mYsFEACrPJ— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) April 21, 2020
Etiketler: gençlerbirliği John Leshiba MoshoeuSon Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 14:24
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