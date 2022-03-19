Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 17:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İbrahim Çolak Mısır'da gümüş madalya kazandı
Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde gümüş madalya kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde 14.700 puan alarak yarışları 2. sırada bitirmeyi başardı.
Öte yandan milli sporcu, Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Almanya etabında altın madalya kazanmıştı.
4 ayaktan oluşan organizasyon 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında Azerbaycan'da yapılacak yarışma ile tamamlanacak.
İbrahim Çolak, Kahire Artistik Cimnastik Dünya Kupası halka aletinde 14.700 puanla gümüş madalya kazandı.— Türkiye Cimnastik Federasyonu (@turkcimfed) March 19, 2022
Tebrikler, teşekkürler @Colakibrhm95! pic.twitter.com/DmsHBrqn1U
Etiketler: Cimnastik
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