Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 16:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Süper Lig'de 5 haftalık maç programı açıklandı
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta müsabaka programları açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, maç programı Ramazan ayına uygun şekilde düzenlendi.
Ramazan ayı boyunca akşam maçları saatleri 20.30'da başlayacak.
31. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi, 3 Nisan Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.
Bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi de 10 Nisan Pazar günü 20.30'da başlayacak.
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