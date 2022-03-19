Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 16:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Milli sporculardan 7 madalya
Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası sona erdi. Ay yıldızlılar şampiyonayı 7 madalya ile tamamladı.
Norveç'te düzenlenen Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası sona erdi.
Ay Yıldızlı ekibimiz, 1 altın, 2 gümüş, 4 de bronz olmak üzere, 7 madalya kazandı. Şampiyonaya Hamar kenti ev sahipliği yaptı.
Milli sporcular Cevat Karagöl ve Ayşegül Pehlivanlar'dan oluşan karışık takım, finalde bir başka Türk ekip, Aysel Özgan-Murat Oğuz ikilisi ile karşılaştı.
Altın madalyaya 16-8'lik skorla, Cevat Karagöl-Ayşegül Pehlivanlar çifti uzandı.
Ferdi kategoride Aysel Özgan gümüş madalya kazanan bir başka sporcumuz oldu.
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