Göztepe, Aytemiz Alanyaspor'u Gürsel Aksel Stadı'nda konuk etti. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetti.

Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Famara Diedhiou ile 90+7. dakikada Tayfur Bingöl ağlarla buluşturdu.

Öte yandan Göztepe'nin 38. dakikada Tannane ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesi ile iptal edildi.

Aytemiz Alanyaspor geçtiğimiz haftaki 5-2'lik Fenerbahçe yenilgisinin yaralarını İzmir'de sardı. Akdeniz ekibi puanını 49'a yükseltti.

Süper Lig'de üç puan hasretini 7 maça çıkartan 27 puanlı Göztepe küme düşme hattından çıkamadı.

Ligin ilk yarısındaki karşılaşma 2-2 berabere sona ermişti.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Karşılaşmanın 12. dakikasında Soner'in pasıyla penaltı noktası yakınında topla buluşan Halil'in şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

20. dakikada Candeias'ın sağ kanattan yaptığı ortada Oğuz'dan önce topa müdahale eden Atakan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

38. dakikada Halil'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cherif Ndiaye'nin vuruşundan savunmadan seken topla buluşan Tannane'nin şutunda top filelere gitti. Ancak VAR'da yapılan incelemede pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu tespit edildi ve gol geçerli sayılmadı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölüm golsüz eşitlikle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

69. dakikada Jahovic'in verdiği pasla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Halil'in şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

71. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Efecan Karaca'nın yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Diedhiou, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

90+7. dakikada Göztepeli oyuncuların verdiği geri pasa hareketlenen Tayfur Bingöl ceza sahasından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

Müsabaka Aytemiz Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Ok, Mustafa Savranlar

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı (Dk. 67 Jahovic), Arslanagic, Atakan Çankaya, Kahraman Demirtaş, Halil Akbunar, Obinna (Dk. 84 Yalçın Kayan), Soner Aydoğdu, Cherif Ndiaye (Dk. 67 Tijanic), Tannane (Dk. 67 Lourency), Di Santo (Dk. 89 Ege Özkayımoğlu)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Awaziem, Milunovic, Borja, Juanfran, Novais, Efkan Bekiroğlu (Dk. 89 Fer), Efecan Karaca (Dk. 81 Furkan Bayır), Candeias (Dk. 67 Diedhiou), Emre Akbaba (Dk. 67 Umut Güneş), Oğuz Aydın​​​​​​​ (Dk. 46 Tayfur Bingöl)

Goller: Dk. 71 Diedihiou, Dk. 90+7 Tayfur Bingöl (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Oğuz Aydın (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 52 Obinna, Dk. 90+5 Kahraman Demirtaş (Göztepe)

Stjepan Tomas: Sekiz maç var, ben bu takıma inanıyorum

Göztepe'nin teknik direktörü Stjepan Tomas, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Tomas, rakiplerinin nasıl oynayacağını bildiklerini kaydetti.

"İlk devrede merkezi kapatıp, rakibimizin hızlı hücuma geçişlerini engelledik. Gol pozisyonları yakaladık ama sonuçlandıramadık. Gol bile attık ama ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bundan sonra motivasyonumuz düştü. İkinci yarıda risk aldık. 2'li forvete döndük ama olmadı. Sekiz maç var, ben bu takıma inanıyorum. İnşallah önümüzdeki maçlarda daha iyi olacak. İyi bir takımız, basit hatalarla gol yedik. Devam edeceğiz ve çalışacağız."

Alanyaspor cephesi

Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, puana ihtiyacı olan Göztepe'ye karşı önemli bir deplasmanda galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Mateos, geçen hafta yenildikleri maçın ardından oyuncuları bu müsabakaya hazırlanmanın kolay olmadığını kaydetti.

"Oyuncularımız mental duruş gösterdi. 90 dakikada nasıl oynamaları gerektiğini gösterdiler. Kontrollü oynadık, oyunu domine ettik. İkinci yarıda rakibimizin geri bölgede üçlüye dönmesi işimizi kolaylaştırdı. Yaptığımız oyuncu değişiklikleri sonucu getirdi. Kulübeden gelen oyuncuların getirdiği enerji bize galibiyeti getirdi."