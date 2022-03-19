Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 30. hafta karşılaşmalarında 29 verimlilik puanına ulaşan Baldwin, haftanın MVP'si oldu.

Kariyerinde 3. kez bu unvanı kazanan 25 yaşındaki oyuncu, takımının sahasında 85-68 galip geldiği ALBA Berlin maçında 16 sayı, 10 asist ve 7 ribauntla "double-double" yaptı.