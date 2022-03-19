Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak 26. hafta erteleme müsabakası saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih Turkish Airlines EuroLeague 26. hafta erteleme maçı 4 Nisan Pazartesi günü 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacaktır. pic.twitter.com/wsoKplqCvb — Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) March 19, 2022