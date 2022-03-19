Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 15:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı 4 Nisan'da oynanacak
THY Avrupa Ligi'nde koronavirüs vakaları nedeniyle 2 kez ertelenen Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı, 4 Nisan Pazartesi günü oynanacak.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak 26. hafta erteleme müsabakası saat 20.45'te başlayacak.
Fenerbahçe Beko - Bayern Münih Turkish Airlines EuroLeague 26. hafta erteleme maçı 4 Nisan Pazartesi günü 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacaktır. pic.twitter.com/wsoKplqCvb— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) March 19, 2022
Etiketler: Fenerbahçe Bayern Münih Basketbol Avrupa Kupaları Koronavirüs
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