Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 15:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göztepeli Wilker Angel sezonu kapattı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin savunma oyuncusu Wilker Angel'in sakatlığı nedeniyle sezonun kalan maçlarında forma giyemeyeceği bildirildi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Wilker Angel sağ uyluk üst kas yırtığı nedeniyle sezonu kapattı.
Angel'in yanı sıra sağ uyluk hamstring kas yaralanması bulunan François Moubandje ve sol dizinde kemik ödemi tespit edilen Atınç Nukan da bugünkü Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
#SağlıkRaporu: Sağ uyluk üst kas yırtığı sebebiyle sezonun kalan maçlarında görev alamayacak olan Wilker Angel, sağ uyluk hamstring kas yaralanması bulunan François Moubandje ve sol dizinde kemik ödemi tespit edilen Atınç Nukan maç kadrosunda yer almadı.#Göztepe pic.twitter.com/390g3O4e8B— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) March 19, 2022
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