Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü Gaziantep FK'ye konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.
Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Mustafa Muhammed ile Ömer Bayram, kadroda yer alamadı. Bu 2 oyuncunun yanı sıra Arda Turan da kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Galatasaray'ın Gaziantep FK müsabakası kamp kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:
Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Işık Kaan Arslan, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sofiane Feghouli, Sacha Boey.
Gaziantep FK maçı kamp kadromuz #GFKvGS pic.twitter.com/yjqPHmW6zM— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 19, 2022
Etiketler: Galatasaray Gaziantep FK Süper Lig
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