Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bayern Münih ile 29 Mart Salı günü oynanması planlanan 19. hafta erteleme müsabakası 6 Nisan Çarşamba günü yapılacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 20.30'da başlayacak..

Deplasmanda Kızılyıldız mts ile 7 Nisan'da oynanması gereken 34. hafta karşılaşmasının tarihi ise 8 Nisan Cuma günü olarak değiştirildi.

Stark Arena'nın ev sahipliği yapacağı mücadelenin başlama saati ise TSİ 22.00 olarak açıklandı.