Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Efes'in oynayacağı 2 maçın tarihleri değişti
Anadolu Efes Kulübü, THY Avrupa Ligi'nde Almanya ekibi Bayern Münih ve Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts ile oynanacak maçların tarihlerinde değişiklik yapıldığını duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bayern Münih ile 29 Mart Salı günü oynanması planlanan 19. hafta erteleme müsabakası 6 Nisan Çarşamba günü yapılacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 20.30'da başlayacak..
Deplasmanda Kızılyıldız mts ile 7 Nisan'da oynanması gereken 34. hafta karşılaşmasının tarihi ise 8 Nisan Cuma günü olarak değiştirildi.
Stark Arena'nın ev sahipliği yapacağı mücadelenin başlama saati ise TSİ 22.00 olarak açıklandı.
Etiketler: Anadolu Efes Basketbol
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