Almanya'nın Oberstdorf kentinde düzenlenen 2022 FIS Kayakla Atlama Dünya Kupası etabında eleme müsabakaları yapıldı.

Fatih Arda İpcioğlu, 190,5 metrelik atlayışıyla kendisine ait 183,5 metrelik Türkiye rekorunu geliştirdi.

Elemelerde 48. sırayı alan milli kayakçı, finale kalamadı.

Bu arada milli sporcu Muhammed Ali Bedir ise 150 metrelik mesafeyle elemelerde 65. oldu.