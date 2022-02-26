Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 18:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
İbrahim Çolak halka aletinde altın madalya kazandı
Milli sporcu İbrahim Çolak, Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası halka aletinde altın madalya kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Cottbus şehrinde düzenlenen şampiyonanın halka aleti finalinde İbrahim Çolak başarılı bir performans ortaya koydu.
İbrahim elde ettiği 14.733 puanla şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu. Halka aletinde finalde mücadele eden bir diğer milli sporcu Adem Asil ise 4. sırayı aldı.
İbrahim Çolak, Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası halka aletinde 14.733 puanla altın madalya kazandı.— Türkiye Cimnastik Federasyonu (@turkcimfed) February 26, 2022
Tebrikler, teşekkürler @Colakibrhm95! pic.twitter.com/JU6xzNYzuI
Etiketler: Cimnastik
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