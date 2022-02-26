Türk finalinde kaybeden yok
Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Türk sporcuların karşılaştığı W1 Erkekler Bireysel kategorisinin finalinde Yiğit Caner Aydın, Nihat Türkmenoğlu'nu yenerek altın madalya kazandı.
Dubai'de düzenlenen organizasyonun finalinde iki Türk sporcu Yiğit Caner Aydın ile Nihat Türkmenoğlu karşı karşıya geldi.
Türk Finali'nde kaybeden yok!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) February 26, 2022
Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda iki temsilcimizin karşı karşıya geldiği W1 Erkekler Bireysel finali, Yiğit Caner Aydın'ın 136-126 üstünlüğüyle sona erdi.
Yiğit Caner Aydın
Nihat Türkmenoğlu pic.twitter.com/x7a5KggZUt
Oynanan beş seri sonunda Yiğit Caner, Nihat Türkmenoğlu'na 136-126'lık skorla üstünlük kurarak altın madalyanın sahibi oldu. Nihat Türkmenoğlu ise gümüş madalya elde etti.
Önce çiftlerde şampiyonluk getirdiler...— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) February 26, 2022
Sonra bireyselde bir altın, bir gümüş madalyanın sahibi oldular...
Yiğit Caner Aydın & Nihat Türkmenoğlu ???????? pic.twitter.com/fDKFHXkCdi
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