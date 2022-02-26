Dubai'de düzenlenen organizasyonun finalinde iki Türk sporcu Yiğit Caner Aydın ile Nihat Türkmenoğlu karşı karşıya geldi.

Türk Finali'nde kaybeden yok!



Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda iki temsilcimizin karşı karşıya geldiği W1 Erkekler Bireysel finali, Yiğit Caner Aydın'ın 136-126 üstünlüğüyle sona erdi.



Yiğit Caner Aydın

Nihat Türkmenoğlu pic.twitter.com/x7a5KggZUt — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) February 26, 2022

Oynanan beş seri sonunda Yiğit Caner, Nihat Türkmenoğlu'na 136-126'lık skorla üstünlük kurarak altın madalyanın sahibi oldu. Nihat Türkmenoğlu ise gümüş madalya elde etti.