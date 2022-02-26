Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dubai'de süren organizasyonun finalinde Yiğit Caner-Nihat ikilisi, Rus Aleksei Leonov-Denis Ten ile karşılaştı.

Bir kez daha: Şampiyon Türkiye!



Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Nihat Türkmenoğlu & Yiğit Caner Aydın'dan oluşan W1 Erkek Çiftler Takımımız, Rusya Okçuluk Federasyonu'nu 135-137 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. pic.twitter.com/o6aocTCgFV — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) February 26, 2022

Oldukça çekişmeli geçen finalde Rusya'yı 137-135 yenen milli takım, dünya şampiyonluğuna ulaştı.