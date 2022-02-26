Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 16:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yiğit Caner Aydın ve Nihat Türkmenoğlu Dünya Şampiyonu
Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Yiğit Caner Aydın ve Nihat Türkmenoğlu'ndan oluşan W1 Erkek Çiftler Takımı, Rusya'yı yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dubai'de süren organizasyonun finalinde Yiğit Caner-Nihat ikilisi, Rus Aleksei Leonov-Denis Ten ile karşılaştı.
Bir kez daha: Şampiyon Türkiye!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) February 26, 2022
Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Nihat Türkmenoğlu & Yiğit Caner Aydın'dan oluşan W1 Erkek Çiftler Takımımız, Rusya Okçuluk Federasyonu'nu 135-137 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. pic.twitter.com/o6aocTCgFV
Oldukça çekişmeli geçen finalde Rusya'yı 137-135 yenen milli takım, dünya şampiyonluğuna ulaştı.
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