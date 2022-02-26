Medipol Başakşehi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetti.

VavaCars Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Borini ile 41. dakikada Ahmed Musa kaydetti.

Medipol Başakşehir'in tek golünü ise 25. dakikada Trezeguet attı.

Bu sonucun ardından bu sezonki ilk deplasman galibiyetini alan Fatih Karagümrük puanını 39'a yükseltti. Ligde dört maç sonra kaybeden Medipol Başakşehir ise 46 puanda kaldı.

Ligin ilk yarısındaki karşılaşmayı VavaCars Fatih Karagümrük 3-1 kazanmıştı.

[Fotoğraf: DHA]

Medipol Başakşehir 21. hafta erteleme maçında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği müsabakada ilk 11'de yer alan Danijel Aleksic, Nacer Chadli, Fredrik Gulbrandsen, Youssuf Ndiyashimiye ve Ömer Ali Şahiner'in yerine, Alexandru Epureanu, Junior Caiçara, Pizzi, Trezeguet ve Stefano Okaka ilk 11'de sahaya çıktı.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlıkları süren kaptan Mahmut Tekdemir ve Youssuf Ndiyashimiye kadroda yer almadı. İstanbul ekibinde hastalığı geçen Brezilyalı sağ bek Junior Caiçara ilk 11'de yer aldı.

[Fotoğraf: AA]

Epureanu 250. maçına çıktı

Medipol Başakşehir'in Moldovalı stoperi Alexandru Epureanu, turuncu-lacivertli takımla 250. maçına çıktı.

İstanbul ekibine 2014-2015 sezonunda transfer olan 35 yaşındaki stoper, tüm kulvarlarda turuncu-lacivertli formayla 250. resmi maçını Fatih Karagümrük karşısında oynadı.

Turuncu-lacivertli takımın kaptanlarından olan deneyimli futbolcu, 249 maçta 15 gol attı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Emre Mor'un hatasında topu kapan Serdar Gürler, ceza sahasına hareketlenen Okaka'ya pasını attı. Okaka'nın sağ çaprazda yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

GOL - 25. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Berkay, sol kanatta müsait durumda olan Pizzi'ye pasını gönderdi. Pizzi'nin arka direğe gönderdiği topa Trezeguet gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı. 1-0.

GOL - 39. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Fatih Karagümrük savunmasından atılan uzun topta Epureanu'nun ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak Bistrovic'in önünde kaldı. Bistrovic, bekletmeden ceza sahasına giren Borini'nin önüne pasını yolladı. Borini'nin gelişine şutunda top ağlara gitti. 1-1.

GOL - 41. dakikada Karagümrük öne geçti. Bistrovic'in pasıyla sol kanattan hareketlenen Emre Mor topla buluştu. Epureanu'dan kurtulan Emre Mor'un altı pas içine gönderdiği topa Ahmed Musa ayak koydu ve fileleri havalandırdı. 1-2.

Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

63. dakikada ev sahibi takım beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Berkay, uygun pozisyondaki Salih'e pasını attı. Salih, Karagümrük kalesini cepheden gören pozisyonda yaklaşık 25 metreden çok sert vurdu, kaleci Viviano köşeye giden topu kornere çeldi.

70. dakikada Fatih Karagümrük'ün hızlı gelişen atağında Biglia soldan bindiren Borini'nin önüne topu gönderdi. Borini ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yasin Kol, Kemal Yılmaz, Murat Altan

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 77 Ömer Ali Şahiner), Tolga Ciğerci (Dk. 60 Salih Uçan), Berkay Özcan, Serdar Gürler (Dk. 60 Nacer Chadli), Pizzi (Dk. 46 Danijel Aleksic), Trezeguet (Dk. 77 Fredrik Gulbrandsen), Okaka.

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Burak Bekaroğlu, Balkovec, Caner Erkin, Biglia, Toure (Dk. 65 Levent Mercan), Emre Mor (Dk. 84 Yannis Salibur), Borini (Dk. 78 Jimmy Durmaz), Bistrovic, Ahmed Musa (Dk. 65 Yann Karamoh).

Goller: Dk. 25 Trezeguet (Medipol Başakşehir), Dk. 39 Borini, Dk. 41 Ahmed Musa (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 54 Caner Erkin, Dk. 88 Levent Mercan (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 72 Salih Uçan, Dk. 80 Stefano Okaka (Medipol Başakşehir)

Erdinç Sözer: Çok üzücü bir mağlubiyet oldu

Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, çok üzücü ve beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını söyledi.

"Çok üzücü bir mağlubiyet oldu. Beklediğimiz oyunu oynayamadık. Çok istekliydik, takımı hazırladık ama sonuç istediğimiz gibi olmadı. Geldiğimizden beri en kötü maçı yaptık. Çok büyük bir şansımız vardı, 1-0 öne geçtik, ikinci üçüncü pozisyon da geldi. Golleri atamadık, sonra iki kontrataktan maçı elimizden verdik. İkinci yarı baskı yaptık ama çok pozisyon bulamadık. Bu mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz. Analiz yapacağız, eksiklerimizi bulmaya çalacağız. Beşiktaş maçına hazırlanacağız."

Erdinç Sözer, ilk yarıda oyundan aldıkları Pizzi'nin sakatlığının bulunmadığını, teknik bir karar olduğunu açıkladı.

Atılay Canel: Takım olarak çok iyi mücadele ettik

VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

"Takım olarak çok iyi mücadele ettik. Çok iyi pas yapan, pas organizasyonu yüksek bir takıma karşı galip geldiğimiz için tüm takımı kutluyorum. 120 kilometre koşu yapmışız, bu da teknik ekibimizin istediği bir koşu mesafesiydi. Oyuncu kalitemiz belli, hak etmediğimiz bir yerdeyiz, inşallah daha yukarıya çıkacağız."

Atılay Canel, sakatlanarak oyundan çıkan Emre Mor'un durumunun ise yapılacak kontrolden sonra belli olacağını sözlerine ekledi.