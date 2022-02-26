Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 15:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerlisi Vasilije Micic
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Anadolu Efes'in Sırp basketbolcusu Vasilije Micic, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 27. hafta karşılaşmalarında 30 verimlilik puanına ulaşan Micic, bu sezon 2'nci, kariyerinde ise 8. kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.
2020-2021 normal sezonunun MVP'si Micic, Anadolu Efes'in sahasında 109-77 kazandığı Maccabi Playtika maçında 20 sayı, 10 asistle "double double" yaptı.
Etiketler: Basketbol Anadolu Efes
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