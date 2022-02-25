Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dubai'de devam eden Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nın makaralı yay takım finalinde Öznur Cüre-Sevgi Yorulmaz ikilisi, Anastasia Dzhioeva-Tatiana Andrievskaia çiftinden oluşan Rusya'yla karşılaştı.

Öznur Cüre ve Sevgi Yorulmaz dünya şampiyonu!



Para Okçuluk Dünya Şampiyonası’nda Öznur Cüre ve Sevgi Yorulmaz'dan oluşan makaralı yay takımımız, Rusya Okçuluk Federasyonu'nu 150-149 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu! pic.twitter.com/GGQIPQhGUA — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) February 25, 2022

Oldukça çekişmeli geçen finalde Rusya'yı 150-149 yenen milli takım, dünya şampiyonluğuna ulaştı.