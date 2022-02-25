Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 16:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Öznur Cüre ve Sevgi Yorulmaz Dünya Şampiyonu
[Fotoğraf: AA]
Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Öznur Cüre ve Sevgi Yorulmaz'dan oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, finalde Rusya'yı yenerek altın madalya kazandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dubai'de devam eden Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nın makaralı yay takım finalinde Öznur Cüre-Sevgi Yorulmaz ikilisi, Anastasia Dzhioeva-Tatiana Andrievskaia çiftinden oluşan Rusya'yla karşılaştı.
Öznur Cüre ve Sevgi Yorulmaz dünya şampiyonu!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) February 25, 2022
Para Okçuluk Dünya Şampiyonası’nda Öznur Cüre ve Sevgi Yorulmaz'dan oluşan makaralı yay takımımız, Rusya Okçuluk Federasyonu'nu 150-149 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu! pic.twitter.com/GGQIPQhGUA
Oldukça çekişmeli geçen finalde Rusya'yı 150-149 yenen milli takım, dünya şampiyonluğuna ulaştı.
Bu gurur bizim...— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) February 25, 2022
Dünya şampiyonu milli takımımız ve İstiklal Marşımız! pic.twitter.com/PM1jUKUOYG
Etiketler: Okçuluk
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