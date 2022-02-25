Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında son 16 turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

Karşılaşmaların 10 ve 17 Mart'ta oynanacağı son 16 turunda eşleşmeler şu şekilde:

Olimpik Marsilya (Fransa) - Basel (İsviçre)

Leicester City (İngiltere) - Rennes (Fransa)

PAOK (Yunanistan) - Gent (Belçika)

Vitesse (Hollanda) - Roma (İtalya)

PSV (Hollanda) - Kopenhag (Danimarka)

Slavia Prag (Çekya) - LASK (Avusturya)

Bodo/Glimt (Norveç) - AZ Alkmaar (Hollanda)

Partizan (Sırbistan) - Feyenoord (Hollanda)