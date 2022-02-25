Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 15:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu kurası çekildi
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında son 16 turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.
Karşılaşmaların 10 ve 17 Mart'ta oynanacağı son 16 turunda eşleşmeler şu şekilde:
Olimpik Marsilya (Fransa) - Basel (İsviçre)
Leicester City (İngiltere) - Rennes (Fransa)
PAOK (Yunanistan) - Gent (Belçika)
Vitesse (Hollanda) - Roma (İtalya)
PSV (Hollanda) - Kopenhag (Danimarka)
Slavia Prag (Çekya) - LASK (Avusturya)
Bodo/Glimt (Norveç) - AZ Alkmaar (Hollanda)
Partizan (Sırbistan) - Feyenoord (Hollanda)
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