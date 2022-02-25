2006 yılından bu yana düzenlenen koşu, 2022 yılında Türkiye'de koşulacak ilk maraton olacak.

Etkinlik kapsamında 5 Mart Cumartesi günü Terracity alışveriş merkezinin yanında yer alan Muratpaşa Kent Meydanı'nda, Minik Adımlar Koşusu, Baby Run ve Yüksek Topuk Koşusu organize edilecek.

Yarışlar, 6 Mart Pazar sabahı AKM önünde saat 09.00'dan itibaren start alacak. 10 bin metre, 21 bin metre, 42 bin metre (RUNTALYA) ve 10 bin metre Corporate Run yarışları sonrası dereceye giren sporcular, yine aynı alanda ödüllerine kavuşacak.

Türkiye'nin yanı sıra 20'yi aşkın ülkeden sporcuların bir araya geleceği maratonun üst düzey bir katılıma sahne olması bekleniyor.

2021 yılında pandemi koşullarında sınırlı sayıda katılımla gerçekleştirilen yarış, 420'si yabancı yaklaşık 5 bin koşucuya ev sahipliği yapmıştı.

Şu ana dek bin 200'ü yabancı 8 bin 500 koşucunun dahil olduğu maratonda kayıtlar 1 Mart Salı günü gece yarısına kadar devam edecek.