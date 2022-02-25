Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Çelik, kulübün internet sitesinden Dorukhan Toköz'ün sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

"Takımımızın dün yaptığı antrenmanda kalça adalesinden sakatlık yaşayan Dorukhan Toköz'ün bugün çekilen MR'ında, sol kalçasında kas içi kanama tespit edilmiş olup, futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır."

Geçtiğimiz hafta oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında da hafif sakatlık yaşadığı için idman çalışmalarını temkinli olarak sürdüren Dorukhan'ın son yaşadığı sakatlıkla birlikte bu akşam oynanacak Yukatel Kayserispor maçında forma giymeyeceği kesinleşti.