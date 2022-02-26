Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dubai'de devam eden organizasyonda Fatma ve Nil'den oluşan W1 Kadın Çiftler Milli Takımı, finalde Rusya'ya yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Fatma & Nil Dünya İkincisi!



Dubai'de düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Fatma Danabaş ve Nil Mısır'dan oluşan W1 kadın takımımız Gümüş Madalyanın sahibi oldu.



Teşekkürler kızlar! pic.twitter.com/63WHHGQ8Ir — Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (@tbesforgtr) February 26, 2022