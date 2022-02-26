Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nil Mısır ve Fatma Danabaş dünya ikincisi oldu
Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Fatma Danabaş ve Nil Mısır'dan oluşan W1 Kadın Çiftler Takımı gümüş madalya kazandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dubai'de devam eden organizasyonda Fatma ve Nil'den oluşan W1 Kadın Çiftler Milli Takımı, finalde Rusya'ya yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.
Fatma & Nil Dünya İkincisi!— Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (@tbesforgtr) February 26, 2022
Dubai'de düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Fatma Danabaş ve Nil Mısır'dan oluşan W1 kadın takımımız Gümüş Madalyanın sahibi oldu.
Teşekkürler kızlar! pic.twitter.com/63WHHGQ8Ir
Son Haberler
- 16:38
- 16:25
- 16:23
- 16:11
- 16:08
Sıradaki Haber
Başakşehir'in rakibi Fatih Karagümrük
Yükleniyor lütfen bekleyiniz