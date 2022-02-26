Fenerbahçe, sezon başında koyduğu hedefleri tutturamadı. Şampiyonluk yarışının uzağında kalan sarı lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'ndan sonra UEFA Konferans Ligi'ne de veda etti.

Fenerbahçe’de önemli bir karar alındı. Sezon sonuna kadar bazı isimlerin kadrodan kesilmesi, ağırlıkla genç yeteneklerin şans bulması bekleniyor.

Üzerinde özellikle durulan isim ise Arda Güler. Slavia Prag deplasmanında sonradan oyuna giren Arda'nın, kalan haftalarda 11'e monte edileceği gelen haberler arasında.

17 yaşına basan genç futbolcu, gelecek sezonun planlamasının ana unsurlarından biri olacak.

Fenerbahçe'de sol bek sıkıntısı

Diğer yandan Fenerbahçe'de, Kasımpaşa maçı öncesi sol bek sıkıntısı da baş gösterdi. Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlanması, Filip Novak'ın da hazır olmaması sonrası gözler genç sol bek Çağtay Kurukalıp'a çevrildi.

Attila Szalai'yi stoperde kullanmak isteyen teknik direktör İsmail Kartal, Çağtay'a forma vermeyi düşünüyor.