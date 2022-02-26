Futbol tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden Sir Alex Ferguson, adını tüm dünyaya duyurduğu kulüp tarafından onurlandırıldı.

İskoç kulübü Aberdeen, maçlarını oynadığı Pittodrie Stadyumu'na, 80 yaşındaki efsane ismin heykelini yaptırdı. Düzenlenen törende heykelin açılışını da Sir Alex Ferguson gerçekleştirdi.

İskoç efsanenin, 1980 yılında Aberdeen'i şampiyonluğa taşıdıktan sonra sembolikleşen sevinci heykele dönüştürüldü.

Ferguson yaşattığı bu şampiyonlukla, 15 yıl aradan sonra Celtic veya Rangers harici bir takımı zirveye taşımıştı.

İskoç teknik adam, 8 yıl görev yaptığı Aberdeen'de üç kez lig şampiyonluğu yaşarken Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Süper Kupası'nı da kazanma başarısı göstermişti.



