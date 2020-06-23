Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, önemli bir avantaj kaybettiklerini söyledi.

Çimşir, Alanyaspor maçında kaybedilmiş iki puanlarının olduğunu dile getirdi.

"Sonuç itibarıyla bakıldığı zaman bir avantaj kaybettik. 6 müsabakamız daha var. Son düdüğe kadar bu yarışa devam edeceğiz. Biz bir beraberlikle yıkılmayacağız, ayağa kalkacağız tekrar. Hep beraber takım halinde bu yarışı sonuna kadar sürdüreceğiz."

Çimşir, kalecileri Uğurcan Çakır'ı kasığındaki bir yırtık nedeniyle oyundan aldığını belirterek, "Yarın daha net belli olur diye tahmin ediyorum. Şu anda bir şey söylemek çok doğru değil." diye konuştu.