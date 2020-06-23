Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, uzatma dakikalarında buldukları golle aldıkları bir puandan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Maçın zor olacağını iyi bildiklerini dile getiren Bulut, karşılaşmadan önce futbolcularına buradan 3 puanla ayrılmaları gerektiğini söylediğini anlattı. Bulut, kupa maçında Antalyaspor'u iyi bir skorla yenip adlarını finale yazdırdıklarını hatırlattı.

"O futbolu bugün burada da göstermek istiyorduk. Diğer taraftan ilk beşin içinde olma hedefimiz var. O hedefimize de ulaşmak için maçı kazanmak istiyorduk. Ama tabii karşımızda olan takım, büyük bir takım. Türkiye'nin 4 büyük takımından biri. Şampiyonluğa oynayan bir takım. Kolay olmayacağını biliyorduk."

İlk yarıda yaptıkları hatadan yedikleri golün oyunlarını biraz geriye attığını dile getiren Bulut, 1-1'i yakaladıktan sonra ikinci yarıda daha baskılı oynamak istediklerini belirtti.

Bulut, ikinci yarının başlarında ikinci golü kalelerinde gördüklerini anlattı.

"Yine bir dikkatsizlik nedeniyle gol yedik. Ama futbolcularımı tebrik ediyorum, hiçbir zaman oyunu bırakmadılar. 95'inci dakikaya kadar savaşmaya devam ettiler. Gol atma yollarında yeterince mücadele ettiler, gol atmak istediler. Sonunda istediğimiz gol uzatmalarda da olsa oldu. Maçı kazanabilirdik ama sonucu 2-2 oldu. Yolumuza güzel bir şekilde devam ediyoruz."

Trabzonspor'a kalan haftalar için başarılar dileyen Bulut, maçtan sonra protokol tribününde çıkan arbede ile ilgili ise "Ben görmedim, ben erken çıktım. Ama duydum, dışarıda birkaç sıkıntı oldu. Konuyla ilgili bir şey söylemeyeceğim çünkü olayı bilmiyorum." ifadelerini kullandı.