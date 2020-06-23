Yeni lider Medipol Başakşehir
Süper Lig'de 28. hafta, yapılan 2 maçla tamamlandı. Medipol Başakşehir, liderliğe yükseldi.
Haftanın kapanış maçlarında Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı, Fraport TAV Antalyaspor ise sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.
Deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Medipol Başakşehir, puanını 59'a çıkardı ve Trabzonspor'un puan kaybı yaşadığı haftada liderliğe yükseldi.
Sonuçlar
Süper Lig'in 28. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: 1-2
Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği: 2-0
BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe: 2-1
Yukatel Denizlispor-Beşiktaş: 1-5
Kasımpaşa-Fenerbahçe: 2-0
Galatasaray-Gaziantep FK: 3-3
İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 2-2
Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: 2-2
Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 3-1
Puan durumu
Süper Lig'de 28. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|28
|17
|8
|3
|54
|26
|28
|59
|2.
|TRABZONSPOR
|28
|16
|9
|3
|64
|31
|33
|57
|3.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|28
|15
|8
|5
|50
|31
|19
|53
|4.
|GALATASARAY
|28
|14
|9
|5
|47
|25
|22
|51
|5.
|BEŞİKTAŞ
|28
|14
|5
|9
|46
|35
|11
|47
|6.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|28
|12
|8
|8
|46
|29
|17
|44
|7.
|FENERBAHÇE
|28
|12
|7
|9
|48
|37
|11
|43
|8.
|GÖZTEPE
|28
|10
|7
|11
|33
|35
|-2
|37
|9.
|FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|28
|9
|9
|10
|34
|45
|-11
|36
|10.
|GAZİANTEP FK
|28
|8
|10
|10
|40
|45
|-5
|34
|11.
|KASIMPAŞA
|28
|9
|5
|14
|42
|51
|-9
|32
|12.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|28
|8
|7
|13
|35
|47
|-12
|31
|13.
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|28
|8
|7
|13
|27
|40
|-13
|31
|14.
|BTCTURK YENİ MALATYASPOR
|28
|7
|7
|14
|41
|43
|-2
|28
|15.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|28
|8
|4
|16
|29
|47
|-18
|28
|16.
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|28
|5
|12
|11
|24
|37
|-13
|27
|17.
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|28
|6
|7
|15
|31
|64
|-33
|25
|18.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|28
|5
|9
|14
|25
|48
|-23
|24