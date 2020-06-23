Haftanın kapanış maçlarında Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı, Fraport TAV Antalyaspor ise sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.

Deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Medipol Başakşehir, puanını 59'a çıkardı ve Trabzonspor'un puan kaybı yaşadığı haftada liderliğe yükseldi.

Sonuçlar

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: 1-2

Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği: 2-0

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe: 2-1

Yukatel Denizlispor-Beşiktaş: 1-5

Kasımpaşa-Fenerbahçe: 2-0

Galatasaray-Gaziantep FK: 3-3

İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 2-2

Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: 2-2

Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 3-1

Puan durumu

Süper Lig'de 28. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle: