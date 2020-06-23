Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen lige, geçen hafta Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenerek galibiyetle dönüş yapan Akdeniz temsilcisi, bu hafta da Çaykur Rizespor karşısında Sinan Gümüş, Jahovic ve Ersan Gülüm'ün golleriyle üç puanı hanesine yazdırdı.

Antalya Stadı'nda en son 26. haftada Demir Grup Sivasspor'u 16 Mart'ta konuk eden ve mücadeleyi 1-0 kazanan kırmızı-beyazlılar, Covid-19 nedeniyle verilen 3 aylık aradan sonra ilk iç saha galibiyetini de Çaykur Rizespor karşısında elde etti.

Ligde geride kalan 28 hafta sonunda puanını 36'ya çıkaran Fraport TAV Antalyaspor, bir basamak daha yükselerek 9. sıraya çıktı.

Akdeniz temsilcisi, Çaykur Rizespor karşılaşmasından önceki son 9 lig maçında 5 galibiyet, 4 beraberlik alarak 19 puanı hanesine yazdırmıştı.

Fraport TAV Antalyaspor, 29. hafta mücadelesinde 28 Haziran Pazar günü Gaziantep FK'ye konuk olacak.