Antalya Stadı'nda oynanan mücadelenin 3. dakikasında Sinan Gümüş takımını 1-0 öen geçirdi.

73. dakikada Adis Jahovic, penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın sonucusunu belirleyen gol ise 76'da Ersan Gülüm'den geldi.

Bu sonucun ardından 9. sıradaki Antalyaspor puanını 36'ya yükseltirken, küme düşme hattını bir basamak üstünde yer alan Çaykur Rizespor 28 puanda kaldı.

Ligde 10 maçtır yenilmiyor

Salgın sonrası çıktığı iki maçı da kazanan Antalyaspor üst üste 3. maçını kazandı ve yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

En son ligin 18. haftasında evinde Göztepe'ye yenilen Antalyaspor, 10 haftalık süreçte 6 galibiyet 4'te beraberlik aldı ve tam 22 puan hanesine yazdırdı.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan ilk maçı Karadeniz ekibi 1-0 kazanmıştı.

Ligin 29. haftasında Fraport TAV Antalyaspor Gaziantep FK'ya konuk olacak, Çaykur Rizespor ise Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

1. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Sinan Gümüş'ün kafa pasında Podolski şutunu çekti. Top yandan auta çıktı.

GOL - ANTALYASPOR ÖNE GEÇTİ 3. dakikada sol kanattan gelişen atakta Amilton'un ceza sahasına gönderdiği pasla topla buluşan Sinan Gümüş, gelişine yaptığı vuruşla ev sahibi ekibi 1-0 geçiren golü attı.

13. dakikada Garmash'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Boffin topu kornere çeldi.

32. dakikada Melnjak'ın sol çaprazdan ortasında Samudio'nun kafa vuruşunda, kaleci Boffin kurtarışıyla gole izin vermedi.

35. dakikada Kudriashov'un sol kanattan ceza sahasına ortasında sağ çaprazda Podolski topa kafayı vurdu. Kaleci Tarık Çetin'in müdahale ettiği meşin yuvarlak, üst direğe çarpıp kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

64. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest atışı kullanan Podolski'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Tarık Çetin'den döndü. Dönen topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Veysel Sarı'nın şutunda da kaleci Tarık, bir kez daha gole izin vermedi.

67. dakikada ceza sahasında Fernandes'in Amilton'a müdahalesini faul olarak değerlendiren hakem Suat Arslanboğa, penaltı noktasını işaret etti. 69'uncu dakikada penaltıyı kullanan Jahovic'in şutunda, kaleci Tarık Çetin soluna yatarak topu kurtardı. Ancak hakem Arslanboğa, penaltı vuruşu esnasında kalecinin çizgi kuralı ihlali yaptığı ve Çaykur Rizesporlu oyuncuların ceza sahasına girdiği gerekçesiyle penaltının tekrarlanmasına hükmetti. Penaltıyı kurtardıktan sonra kısa süreli sakatlık geçiren kaleci Tarık Çetin'in tedavisi sahada yapıldı. 73'üncü dakikada Antalyaspor, penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı. Jahovic, tekrarlanan penaltıda bu kez kaleci Tarık Çetin'in sağından topu filelere gönderdi: 2-0

76. dakikada Antalyaspor, skoru 3-0'a getirdi. Sol taraftan kazanılan korneri kullanan Hakan Özmert'in ortasında ceza sahasında Ersan Gülüm topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

81. dakikada Samudio'nun ceza sahası sol çaprazından sert şutunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

89. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası sol çaprazından şutunda, top arka direğe çarptı.

GOL - 90+2. dakikada Oğulcan'ın şutunda Ersan Gülüm'ün ceza sahasında topa eliyle müdahale ettiğine VAR incelemesi sonucu karar veren hakem Suat Arslanboğa, karşılaşmada bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 90+3'üncü dakikada penaltıyı kullanan Skoda, meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in sağından filelere gönderdi: 3-1

Karşılaşma, Fraport TAV Antalyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Antalya

Hakemler: Suat Arslanboğa, Ali Saygın Ögel, Asım Yusuf Öz

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ersan Gülüm, Kudriashov, Fredy, Hakan Özmert (Dk. 87 Doğukan Sinik), Sinan Gümüş (Dk. 83 Mukairu), Amilton (Dk. 90 Eren Albayrak), Podolski (Dk. 87 Ufuk Akyol), Jahovic (Dk. 83 Leschuk)

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk (Dk. 64 Orhan Ovacıklı), Talbi, Fernandes, Melnjak, Diomande, Vetrih, Garmash (Dk. 46 Boldrin), Tunay Torun (Dk. 64 Oğulcan Çağlayan), Samudio (Dk. 83 Boriachuk), Skoda

Goller: Dk. 3 Sinan Gümüş, Dk. 73 Jahovic (Penaltıdan), Dk. 76 Ersan Gülüm (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 90+3 Skoda (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 47 Moroziuk, Dk. 73 Tarık Çetin (Çaykur Rizespor), Dk. 51 Sinan Gümüş, Dk. 90 Ersan Gülüm (Fraport TAV Antalyaspor)

Tamer Tuna: Bu maçta alınan sonuç ve oyun, gelecekle ilgili planlamamız açısından önemliydi

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Çaykur Rizespor karşılaşmasını, son 10 müsabakada 6. galibiyete ulaştıkları ve ligde kalma hedefleri için "kırılma maçı" olarak nitelendirdi.

Tuna, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini söyledi. Tuna, akıllı oyunlarından dolayı futbolcularını kutladı.

"Ligin durumu ortada. Alt sıradaki takımlar arasındaki az puan farkı ve küme düşme hattında zorlu mücadele var. Düşme hattıyla puan farkını 9'a çıkardık. Çaykur Rizespor maçı, Antalyaspor'un ligde kalma hedefi için 'kırılma maçıydı' diyebilirim. Sezonun tamamlanmasına 6 hafta kaldı. Kupa maçında yaşadığımız olay ve bu şekle dönüşümüz, oyuncularımızın karakterini ortaya koyuyor. 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik. Ligin ikinci yarısındaki bu değişimden sonra bu sezonu da böyle bitirmek istiyoruz. Bu maçta alınan sonuç ve oyun, gelecekle ilgili planlamamız açısından önemliydi."

Ünal Karaman: Üzgünüz

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Antalyaspor'a 3-1 yenildikleri için üzgün olduklarını belirtti. Karaman, geçen hafta Galatasaray'ı 2-0 yenerek Antalya'ya moralli geldiklerini aktardı.

"Bizim için üzücü taraf şuydu; çok basit hatalar neticesinde bizi, şehrimize üzgün döndürecek golleri yememiz. Her ne kadar samimi mücadele etmeye çalışsanız da maçın sonucunu belirleyen anlar vardır. Biz bugün dönüm noktasında o hamlelerden mahrumduk. İlk golden sonra beraberliği de bulabilirdik. Daha gerçekçi, bizi hedefe götürecek pozisyonlar üretmeliydik. Üzgünüz. En kötü bir puanla döneriz düşüncesindeydik, başaramadık. Çalışmaya devam edeceğiz."