Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayacak iki ekip önce Süper Lig'de kozlarını paylaştı.

7. dakikada Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün golü ile maçta 1-0 öne geçti. 45+1. dakikada Aytemiz Alanyaspor, Papiss Cisse'nin golü ile maçta eşitliği yakaladı. 1-1

51. dakikada Trabzonspor, Filip Novak'ın golü ile maçta tekrar öne geçti. 1-2

79. dakikada Trabzonspor 10 kişi kaldı Majid Hosseini, Salih Uçan'a yaptığı sert faulün ardından gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

82. dakikada Aytemiz Alanyaspor da 10 kişi kaldı. Fabrice N'Sakala, Abdülkadir Ömür'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Atilla Karaoğlan tarafından ikinci sarı karttan kırımız kart görerek oyun dışı kaldı.

90+5. dakikada Aytemiz Alanyaspor'da Bakasetas skoru tekrar eşitledi. 2-2

Uzatma dakikalarının sonunda atığı golle 1 puan kazanan Alanyasapor puanını 44'e yükseltti.

Zirve yarışında önemli bir galibiyeti kaçıran Trabzonspor puanını 57'ye çıkartarak, liderliği Medipol Başakşehir'e devretti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de maçı tribünden takip etti. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynana karşılaşmayı bordo mavili ekip 1-0 kazanmıştı.

Ligin 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor İzmir'de Göztepe ile karşılaşacak. Trabzonspor ise MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ 7. dakikada Caulker'ın hatalı pasıyla ceza sahasının sol çaprazından içeri giren Sörloth'un uzak köşeye verdiği pasını Abdülkadir Ömür ağlara gönderdi. 0-1

25. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, rakip ceza yayında topla buluşan Bakasetas'ın pasında Junior Fernandes, ceza sahası dışından bekletmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

36. dakikada maçın hakemi Atilla Karaoğlan, bir pozisyonun ardından itirazlarda bulunan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'a sarı kart gösterdi.

GOL - ALANYASPOR EŞİTLİĞİ SAĞLADI 45+1. dakikada N'Sakala'nın sol kanattan yaptığı ortasını ceza sahasının uzak köşesinde kontrol eden Cisse'nin vuruşu kaleci Uğurcan'ın kapattığı köşeden ağlarla buluştu.1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

TRABZONSPOR GOLE YAKLAŞTI 49.dakikada Guilherme'nin ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Marafona'dan sekti, topu takip eden Pereira'nın vuruşu ise yeniden Marafona'da kaldı.

BİR TEHLİKE DE ALANYASPOR'DAN 50. dakikada Efecan'ın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutunu kaleci Erce ayaklarıyla kurtardı.

GOL - NOVAK ATTI TRABZONSPOR YİNE ÖNE GEÇTİ 51. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ara pasını Novak tamamladı, ilk vuruşu kaleci Marafona'dan dönüp tekrar önünde kalınca topu ağlara yolladı. 1-2

ALANYASPOR'DAN TEHLİKE 55. dakikada Efecan'ın kullandığı korner atışına ön direkte Tzavellas kafayı vurdu, şutunu kaleci Erce parmaklarıyla kornere çeldi.

[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü]

ALANYASPOR GOLE YAKLAŞTI 75. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Erce parmaklarının ucuyla konrere çeldi.

N'SAKALA'DAN KRİTİK MÜDAHALE 79. dakikada Ekuban ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken son anda araya giren N'Sakala topu kornere gönderdi.

KIRMIZI KART TRABZONSPOR'A 79. dakikada sol kanatta taç çizgisine yakın bir noktada Majid Hosseini, Salih Uçan'a yaptığı sert müdahale sonrasında hakem Atilla Karaoğlan tarafından doğrudan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

BİR KIRMIZI KART DAHA ALANYASPOR'A 82. dakikada Fabrice N'Sakala, Abdülkadir Ömür'e yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. Trabzonspor'un ardından Alanyaspor da 10 kişi kaldı.

ALANYASPOR NET FIRSATI KAÇIRDI 90. dakikada Bir anda ceza sahasında topla buluşan Salih'in aşırtma vuruşunu Ndiaye kale çizgisinden çıkarıp kornere gönderdi.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Narinç, İbrahim Bozbey

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Baiano (Dk. 71 Juanfran), Ceyhun (Dk. 71 Onur Bulut), Salih, Fernandes (Dk. 63 Djalma Campos), Bakasetas, Efecan, Cisse

Trabzonspor: Uğurcan Çakır (Dk. 46 Erce Kardeşler), Pereira, Hosseini, Campi (Dk 79 Manuel da Costa), Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Guilherme (Dk. 79 Hüseyin Türkmen), Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth.

Goller: Dk. 7 Abdülkadir Ömür, Dk. 51 Novak (Trabzonspor), Dk. 45+1 Cisse, Dk. 90+5 Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Erol Bulut (teknik direktör), Dk. 45+3 Salih Uçan, Dk. 76 Nskala (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 40 Ekuban (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 80 Hosseini (Trabzonspor), Dk. 82 Nskala (Aytemiz Alanyaspor)