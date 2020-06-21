Ev sahibi Kasımpaşa 55. dakikada Thiam ve 90+3'te Yusuf Erdoğan'ın golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla galibiyet serisini 4 maça çıkaran Kasımpaşa 32 puana yükseldi. Fenerbahçe ise bu mağlubiyetle 43 puanda kaldı.

Ligin 29. haftasında Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Kasımpaşa ise Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Sarı-lacivertliler, hafta içinde ise Trabzonspor'a 3-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na yarı finalden veda etmişti.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

22. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, ceza sahası önünde sol çaprazdaki Ferdi Kadıoğlu'nun pasında Vedat Muric, penaltı noktasının gerisinden bekletmeden sol ayağıyla şutunu çekti. Meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

28. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Vedat Muric'in yerden pasında Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'den döndü. Pozisyonu takip eden Hasan Ali, topu Deniz Türüç'e aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktasının gerisinden bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

33. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan ortasında Hajradinovic'in altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Altay Bayındır, yere çarpan topu kornere çeldi.

36. dakikada Tolga Ciğerci'nin kendi yarı sahasından güzel pasında topla buluşan ve soldan ceza sahasına giren Rodrigues, meşin yuvarlağı Ozan Tufan'ın önüne bıraktı. Bu oyuncunun penaltı noktası üzerinden uygun durumda yaptığı vuruşta top yan direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 55. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi atağında Hajradinovic'in pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Thiam, Gustavo'dan sıyrıldıktan sonra sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

73. dakikada Fenerbahçe serbest vuruş kazandı. Mehmet Ekici'nin uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta top az farkla üstten auta gitti.

78. dakikada Zajc'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Mehmet Ekici, şutunda kaleci Ramazan gole izin vermedi.

78. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Mehmet Ekici'nin ayak içi vuruşunda kaleci Ramazan Köse, soluna uzanarak topu çeldi ve meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

Aynı dakikada ev sahibi takımda sağ çaprazdan Yusuf Erdoğan'ın şutunda maçın hakemi Fırat Aydınus, meşin yuvarlağa Hasan Ali Kaldırım'ın eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR odasının uyarısıyla pozisyonu saha kenarında tekrar izleyen ve oyun kuralları içinde değerlendiren hakem Aydınus, penaltı kararını iptal etti.

88. dakikada skora denge geldi. Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Deniz Türüç ortaladı. Mevlut Erdinç'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında bir önceki pozisyonda el olduğu gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

GOL - 90+3. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Aytaç Kara'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Yusuf Erdoğan, ceza sahasına girer girmez aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

90+6. dakikada Vedat Muric'in uzak mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Ramazan Köse, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Sarlija,Hadaddi, Tirpan, Aytaç, Quaresma (Dk. 63 Yusuf Erdoğan), Hajradinovic (Dk. 64 David Pavelka), Thiam (Dk. 89 Dieumerci Ndongala), Koita

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Gustavo, Falette, Hasan Ali, Tolga (Dk. 90 Jailson), Ozan (Dk. 64 Mehmet Ekici), Ferdi (Dk. 85 Mevlüt Erdinç), Deniz, Rodrigues (Dk. 64 Miha Zajc), Muriç

Sarı kartlar: Dk. 13 Meriah, Dk. 24 Tirpan, Dk. 73 David Pavelka, Dk. 84 Gerard Gohou (Kasımpaşa)

Gol: Dk. 55 Mame Thiam, Dk. 90+3 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa)