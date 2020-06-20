Maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Beşiktaş BaşkanıAhmet Nur Çebi, "Çok gollü ve bizi rahatlatan bir maç oynadığımız doğru." dedi.

"İstediğimi alamadım"

Çebi, karşılaşmanın gollü geçtiğini hatırlattı.

"Elimizdeki takımla çok daha iyi bir oyun bekliyorduk. İstediğimi alamadım. Daha iyi olması lazım. Çok daha rahat bir maç oynamamız gerekiyordu. Kazandığımız için sevinçliyiz. Ancak daha iyi bir oyun bekliyorduk. Temenni ederdim ki oyun düzeyi yüksek bir maç olsun. Çünkü Beşiktaş'ın her zaman için bunu becerebilecek bir takımı olacaktır."

"Taraftarlarımızdan destek bekliyoruz"

Başkan Çebi, gelecek sezon çok değişik bir kadro yapmayı düşündüklerini anlattı.

"Alt yapıdan, scoutlarımızın bulduğu gençlerden ve yabancılardan oluşan bir kadro düşünüyoruz. Bu kadronun da seneye şampiyonluğa oynayacağını söylemek istiyorum. Bağış kampanyamız var. Taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. Kampanyadan ümitliyim. İyi gidiyor. İşin sonucu önemli. İyi giderken birden frene basarsak, istediğimizi alamayabiliriz."

"Çok daha rahat bir maç oynamamız gerekiyordu"

Çebi, farklı galibiyete rağmen daha rahat bir oyun sergilemeleri gerektiğini yineledi.

"Bilemiyorum, belki de seyirci olmadığı için. İstediğimi alamadım. Daha iyi olması lazım. Çok daha rahat bir maç oynamamız gerekiyordu. Gol atmanız tek başına önemli değil. Sahada taktik ve teknik olarak futbolcularınızın daha güçlü olduğu, atak yaptığı bir düzen güzel olurdu. Üçüncü golden sonra Denizlispor'un demoralize olması sonucunda, üstün geldik."