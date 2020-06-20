TFF 1. Lig'in 29. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Eskişehirspor'u 1-0 yendi.

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golü 90+3. dakikada Batuhan Artarslan kaydetti.

Bu sonuçla puanını 50'ye çıkaran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'e doğrudan çıkma yolunda önemli bir galibiyet aldı.

Ligin dibine demir atan Eskişehirspor ise 11 puanda kaldı ve kümede kalma umutlarını iyice tüketti.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Yiğit Arslan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Mucahit Albayrak, Scuk (Dk. 77 Hasan Batuhan Artarslan), Obertan, İbrahim Akdağ, Sissoko (Dk. 77 Cenk Ahmet Alkılıç), Hasan Ayaroğlu (Dk. 64 Oltan Karakullukçu), Pote (Dk. 64 Hamroun)

Eskişehirspor: Melih Ağa, Mevlüt Çelik, Sezgin Coşkun, Furkan Balaban, Erdal Akdarı, Hasan Ulaş Uyğur (Dk. 82 Berkay Tanır), Mehmet Özcan, Furgan Polat, Bedirhan Altunbaş (Dk. 89 Bilal Ceylan), İbrahim Halil Öner (Dk. 62 Onur Bayramoğlu), Mete Kaan Demir

Gol: Dk. 90+3 Hasan Batuhan Artarslan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Hasan Batuhan Artarslan (Yedek kulübesinde), Dk. 41 Mehmet Murat Uçar, Dk. 90+4 İbrahim Akdağ (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 45 Hasan Ulaş Uyğur, Dk. 90+4 Sezgin Coşkun, Dk. 90+6 Furkan Balaban (Eskişehirspor)

Mehmet Özdilek: Beş final maçımız kaldı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin puan kaybettiği haftada Eskişehirspor karşılaşmasının daha da önemli hale geldiğini söyledi.

Özdilek, bu tür müsabakaların zor olduğunu aktardı.

"Rakibin çok genç takım olması ve çok mücadeleci gücünün olmasının yanında bu tür müsabakalarda en önemli şey, golü erken bulmaktır. Golü erken bulsak belki oyunun gidişatı çok farklı olabilirdi ki bunun için de ciddi anlamda önde oynayarak, pozisyon üreterek 6-7 çok net gol pozisyonumuz vardı."

Özdilek, rakibin savunma yaparak hata yapmalarını beklediğini anlattı.

"Kolay değil, 3 ay sonra resmi bir müsabaka oynuyoruz. Bugün itibarıyla rakiplerin puan kaybettiği haftada kazanmak ve avantajı lehimize çevirmek çok önemliydi. Maçlara başlanan kadrolarla maç kazanılmıyor, sonradan oyuna giren oyuncularla maç kazanılıyor. Dolayısıyla bugün sonradan oyuna giren oyuncuların performansının pozitif anlamda çok etkisi oldu. 90'ıncı dakikada da olsa galibiyeti yakalamak bu akşamın en güzel anıydı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Beş final maçımız kaldı. Birinci etabı zor da olsa geçmek önemliydi."

Mustafa Özer: Genç oyuncularımla gurur duyuyorum

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, 3 ay gibi uzun bir aradan sonra sahaya çıktıklarını söyledi. Özer, uzun bir yolculuk yaparak Erzurum'a geldiklerini anlattı.

"Genç oyuncularımla gurur duyuyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Maç içerisinde pozisyonlar da bulduk, son dakikalarda da atsak maçın kaderi değişecekti ama maalesef yediğimiz golle mağlup olduk."

Özer, takımla ilgili değerlendirme yaptı.

"Şartlarımız ve kadromuz belli. Biz son 5 maça en iyi şekilde çıkıp mücadele edeceğiz. Eskişehirspor'un arması ve forması için mücadele ediyoruz. Koronavirüs nedeniyle gelmeyen ve cezalı oyuncularımız vardı ama onların yerine oynayan oyuncularımız gerçekten iyi mücadele etti."