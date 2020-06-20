10. dakikada Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. 53. dakikada Yukatel Denizlispor, Oscar Estupinan'ın golüyle skoru eşitledi.

61. dakikada Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün golüyle maçta bir kez daha öne geçti. 1-2. 67. dakikada Beşiktaş'ta N'Koudou farkı 2'ye çıkardı. 1-3.

75. dakikada Beşiktaş, Adem Ljajic'in golüyle skoru 4-1'e getirdi. 78. dakikada Beşiktaş, Abdoulay Diaby'nin golüyle skoru 5-1 yaptı.

Beşiktaş aldığı bu galibiyetle puanını 47'ye yükseltti. Yukatel Denizlispor ise 31 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - BURAK YILMAZ GOLLE DÖNDÜ 10. dakikada Adem Ljajic'in sol kanattan ortasında Victor Ruiz, arka direk kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Tolgahan Acar'dan dönen topu iyi takip eden Burak Yılmaz altıpas içinde topu ağlarla buluşturdu. 0-1

15. dakikada Ljajic'in ortasında topla buluşan Elneny'nin ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

29. dakikada Aissati'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, iyi yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa şutu sonrası top üstten auta çıktı.

32. dakikada rakip savunmadan seken topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Lopes'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

39. dakikada ceza sahasında topu önünde bulan Murawski'nin şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - DENİZLİ'DE SKOR EŞİTLENDİ 53. dakikada Atiba'nın orta sahada kaptırdığı topun ardından Murawski'nin ara pasına hareketlenen Estupinan kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşu ise Ersin'in bacaklarının arasından ağlarla buluştu. 1-1

55. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Rodallega'nın ceza yayı içinden yaptığı vuruşta top Gökhan Gönül'e çarpıp, oyun alanına geri döndü.

GOL - BEŞİKTAŞ YİNE ÖNE GEÇTİ 61. dakikada Ljajic'in kullandığı korner atışında ön direkte bomboş bir şekilde topla buluşan Gökhan Gönül'ün kafa vuruşu ağları havalandırdı. 1-2

[Fotoğraf: AA]

GOL - BEŞİKTAŞ FARKI 2'YE ÇIKARDI 67. dakikada Burak ile girdiği verkaçta ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan N'Koudou sol ayağıyla gelişine müthiş vurdu ve ağları havalandırdı. 1-3

GOL - BEŞİKTAŞ'TAN DÖRDÜNCÜ GOLÜ BULDU 75. dakikada Adem Ljajic'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Tolgahan çelse de kurtarmayı başaramadı ve top bir kez daha ağlarla buluştu. 1-4

GOL - BEŞİKTAŞ BEŞİNCİ GOLÜ BULDU 78. dakikada Elneny'nin ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Diaby'nin vuruşu ağları havalandırdı. 1-5

Karşılaşmayı Beşiktaş 5-1 kazandı.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Yukatel Denizlispor: Tolgahan, Lopes, Oğuz (Dk. 85 Muhammet Özkal), Mustafa, Bergdich, Murawski, Sacko (Dk. 46 Oscar Estupinan), Aissati, Mbamba (Dk. 79 Özgür Çek), Olcay (Dk.46 Sedat Şahintürk), Rodallega

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Roco, Ruiz (Dk. 68 Erdoğan Kaya), Rıdvan, Atiba, Elneny, Lens (Dk. 76 Abdoulay Diaby), Ljajic (Dk. 82 Kartal Yılmaz), N'Koudou (Dk. 69 Tyler Boyd), Burak Yılmaz (Dk. 81 Umut Nayir)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Mbamba, Dk. 59 Oğuz Yılmaz (Yukatel Denizlispor)

Goller: Dk. 10 Burak Yılmaz, Dk. 61 Gökhan Gönül, Dk. 67 N'Koudou, Dk. 75 Adem Ljajic, Dk. 78 Diaby (Beşiktaş), Dk. 53 Estupinan (Yukatel Denizlispor)

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Bu bize pahalıya patlıyor

Yukatel Denizlispor'un teknik direktör Bülent Uygun, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Uygun, Beşiktaş'ın kazanmayı hak ettiğini belirtti.

"Maçta 1-1 beraberliği bulana kadar iyi performans sergiledik. Hatta ikinci golü atma şansını da yakaladık. Fakat fırsatları değerlendiremediğimiz andan itibaren, hakem de bütün takdir haklarını rakipten yana kullandı. Maalesef koşacak hali yoktu. Olayları uzaktan takip ettiği için pozisyonları göremedi. Aleyhimize kullanılan takdir haklarının dönüşünde yediğimiz golle, takım olarak demoralize olduk. Önemli isimlerin takımdan ayrılmış olması, bazı önemli futbolcularımızın sakat olması, Beşiktaş gibi güçlü bir ekibe karşı eksiklerimizden dolayı istediğimiz sonucu alamadık. Önümüzdeki Çaykur Rizespor maçına en iyi şekilde hazırlanıp, oradan puanlarla dönerek taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Sergen Yalçın: Galibiyetten dolayı mutluyuz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor maçını kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Sergen Yalçın, son iki maçlarında galip gelemediklerini ve bugünkü sonucun takıma moral olduğunu aktardı.

"Oyun içinde çok iyi oynadığımız bölümlerimiz var. Özelikle son yarım saatte çok yüksek tempomuz vardı. Rakip karşılık vermekte zorlanınca, oyun bizim lehimize çok kolay döndü. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Yavaş yavaş herkes maç oynayacak seviyeye geliyor. Tabii ki 3 aylık bir aradan sonra kolay değil. Galibiyetten dolayı mutluyuz. Genç oyuncularımız vardı bugün. Onlar da yavaş yavaş takımımıza alışmaya başlıyorlar. Onların da performansından özellikle memnunum. İnşallah bu süreklilik bizim adımıza devam eder."

"Hafta içi oyuncularla toplantı yaptık"

Yalçın, geçen haftaki performansların bekledikleri gibi olmadığını ve bu hafta farklı bir ekiple başladıklarına dikkat çekti.

"Hafta içi oyuncularla toplantı yaptık. Özellikle konsantrasyonla ilgili. Büyük takımlarda maalesef hedeften uzaklaşınca, işler hem teknik direktör hem de oyuncular için çok zorlaşıyor. Biz bu safhada oyuncularımızı ayakta tutmaya ve konsantre etmeye çalışıyoruz. Çünkü Beşiktaş her zaman şampiyonluğa ve kupa kazanmaya oynayan bir camiadır. Şu anda maalesef bunların uzağında kaldığımız için maçlarda bazı sıkıntılar ve konsantrasyon sıkıntıları yaşıyoruz. Yavaş yavaş bunu çözmeye çalışıyoruz."

"Kalan 6 haftayı da inşallah iyi sonuçlarla kapatmak istiyoruz"

Siyah-beyazlı teknik adam, bu hafta iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirtti.

"Oyuncularımız iyi mücadele ettiler ve konsantrasyonları yüksekti. Özellikle tempomuz çok yüksekti. İkinci yarıdaki yüksek tempo farklı galibiyete sebep oldu. O yüzden bu haftayı iyi bir sonuçla kapattık. Kalan 6 haftayı da inşallah iyi sonuçlarla kapatmak istiyoruz."

[Fotoğraf: AA]

"Genç oyuncuları havaya sokmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum"

Yalçın, bir basın mensubunun alt yapıdan gelen oyuncuların durumuyla ilgili sorusuna yanıt verdi.

"Genç oyuncuları havaya sokmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü oyuncular bundan çok etkileniyor. Eskiden bazı arkadaşlarda bunun örneğini çok fazla gördük. Bizim genç oyuncularımız var ve onları kullanıyoruz. Çok fazla havaya sokmayalım bu genç arkadaşları. Daha çok gençler ve önlerinde uzun bir futbol hayatları var. Bırakalım kendilerini ispatlasınlar. Önce oynasınlar ve olmaları gereken yerlere gelsinler. Onlarla ilgili methiyeleri sonra konuşuruz. O yüzden genç oyuncularla ilgili konuşmayı çok sağlıklı bulmuyorum. Bugün 4 tane alt yapı oyuncusuyla maçı bitirdik. Dört oyuncumuz da sahadaydı maçı bitirdiğimiz zaman. Bu da gençlere değer verdiğimizin göstergesi. Sadece genç olduğu için bir oyuncunun Beşiktaş'ta oynayamayacağını da özellikle belirtmek istiyorum."

"Beşiktaş şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracak"

Sergen Yalçın, gelecek sezon sadece genç oyuncularla oynamayacaklarına vurgu yaptı.

"Beşiktaş şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracak. Beşiktaş iyi bir kadro kuracak. Önümüzdeki sene bütün kupaları kazanmak için oyuncularımızla birlikte elimizden gelen her şeyi yapacağız. Küçülmeye falan gitmiyoruz. Böyle bir niyetimiz de yok. Genç oyuncularımız var ve kullanmamız gerekenleri kullanacağız. Kullanmamamız gerekenleri de kullanmayacağız. O yüzden lütfen farklı bir algı yaratılmasın bizim camiamızla ilgili. Biz önümüzdeki sene şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracağız. Herkesin bunu çok iyi anlamasını istiyorum."

"Ruiz, adalesinde bir problem olduğu"

Yalçın, Victor Ruiz-Erdoğan Kaya değişikliğinin zorunluluktan gerçekleştiğini anlattı.

"Ruiz, adalesinde bir problem olduğunu bize iletti. Yedek kulübesinde oturan tek stoperimiz Erdoğan'dı. Genç bir oyuncu Erdoğan ve onu kullandık. Bu şunu gösteriyor, genç oyuncularımıza da tecrübeli oyuncularımıza da güveniyoruz. Hepsi bizim oyuncumuz. Boateng haftaya yetişir mi bilmiyorum. Aşil tendonunda bir problem var. Pazartesi günü net olarak öğreneceğiz. Vida haftaya yetişecektir. Boateng de herhalde haftaya bizimle birlikte olur."