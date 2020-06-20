Hes Kablo Kayserispor'dan kritik galibiyet
Süper Lig'in 28. haftasında Hes Kablo Kayserispor, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.
Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor, evinde oynadığı maçta Gençlerbirliği karşısında kritik bir galibiyet elde etti.
Hes Kablo Kayserispor, 36. dakikada Pedro Henrique'nin attığı şık golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin Gençlerbirliği karşısında 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçın 89. dakikasında sahneye çıkan Artem Kravets takımını rahatlatan golü kaydetti: 2-0. Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kayserispor sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Hes Kablo Kayserispor puanını 25'e yükseltirken, başkent temsilcisi Gençlerbirliği ise 31 puanda kaldı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
10. dakikada sağ kanattan başlayan Hes Kablo Kayserispor atağında, ceza yayı dışında rakibinden sıyrılan Hasan Hüseyin Acar'ın ortasına iyi yükselen Mesanovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
14. dakikada Yasir Subaşı'nın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Mesanovic'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt'ten döndü. Gençlerbirliği savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
16. dakikada sağ kanattan gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında, Mensah'ın ceza sahası içerisine gönderdiği topa altıpas önünde Mesanovic ayak koydu. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.
GOL - 36. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Sol taraftan Yasir Subaşı'nın ceza sahasına yerden ortasında Pedro Henrique topla buluştu. Bu futbolcunun topu kontrol ettikten sonra sol çaprazdan sert vuruşunda, meşin yuvarlak sağ köşeden filelerle buluştu. 1-0
43. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında, ceza yayının önünde topla buluşan Sio'nun sert vuruşunda, kaleci Lung güçlükle meşin yuvarlağı kurtardı.
Maçın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
59. dakikada Gençlerbirliği atağında Berat Ayberk Özdemir, kaleye uzak mesafede buluştuğu meşin yuvarlağa sert vurdu. Top üstten auta gitti.
65. dakikada konuk ekip sağ kanattan kornerde kazandı. Ayite’nin kullandığı köşe vuruşunda Stancu kafayı vurdu. Meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
72. dakikada Djedje'nin pasında Hasan Hüseyin Acar'ın topa sert vuruşunda, kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı güçlükle kurtardı.
82. dakikada Gençlerbirliği'nde Berat Ayberk Özdemir, sol çaprazda buluştuğu topa gelişine vurdu. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
GOL - 89. dakikada Kayserispor farkı 2’ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Enver Cenk Şahin ceza sahasına girdikten sonra pasını Krevets’e aktardı. Bu oyuncunun şutunda top ağlara gitti. 2-0
Maç, Hes Kablo Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has.
Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çavuş, Bahtiyar Birinci.
Hes Kablo Kayserispor: Lung, Diego, Yasir Subaşı, Rienstra, Kvrzic (Dk. 69 Situm), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 80 Aksel Aktaş), Campanharo, Djedje, Mensah, Pedro Henrique (Dk. 85 Enver Cenk Şahin), Mesanovic (Dk. 68 Kravets)
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim Pehlivan, Ahmet Oğuz (Dk. 60 Sefa Yılmaz), Arda Kızıldağ (Dk. 78 İlker Karakaş), Toure, Baiano, Yasin Pehlivan (Dk. 46 Ayite), Candeias, Berat Ayberk Özdemir, Sio (Dk. 90+2 Rahmetullah Berişbek), Stancu
Sarı kart: Dk. 41 Sio, Dk. 50 Baiano, Dk. 90+1 Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Dk. 72 Campanharo, Dk. 73 Lung, Dk. 90+1 Kravets ve Enver Cenk Şahin (Hes Kablo Kayserispor)
Goller: Dk. 36 Pedro Henrique, Dk. 89 Kravets (Hes Kablo Kayserispor)
- 20:39
- 20:42
- 20:01
- 19:49
- 19:42